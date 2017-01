Quantum setzt Anker im SonninPark

Die Aug. Prien Immobilien Gesellschaft für Projektentwicklung mbH sowie die Köhler & von Bargen hatten gestern auf der Einweihungsparty des Hamburger SonninKontors allen Grund zum Feiern, denn parallell zur offiziellen Eröffnung des Büroensensembles konnten die Projektentwickler den vollständigen Verkauf des gesamten rund 300-Millonen schweren Projekts, zudem auch der SonninKontor gehört, melden. Das Hamburger Investmenthaus Quantum Immobilien hat sich auf dem ehemaligen Gelände des Technikkonzerns Sharp zwischen Sonninstraße, Mittelkanal und Nagelsweg die letzten sechs Wohngebäude des Projekts SonninPark im Rahmen eines Forward-Deals gesichert. Highlight des Wohnprojekts ist der größte Park Hamburgs in einem Innenhof, denn im Inneren des Häuserblocks entsteht eine rund 17.000 m² große Grünfläche, wovon 12.000 m² öffentlich zugänglich sein werden. Nach Einschätzung der Bezirksverantwortlichen sind damit die Weichen gestellt dem zuletzt ein wenig entschlafenen Stadtteil Hammerbrock neuen Esprit und eine attraktive Ausstrahlung zu verleihen, denn der Hamburger Osten galt lange Zeit als purer Büro-Satellit.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Universal-Investment-Gesellschaft mbH Quantum Immobilien Kapitalanlagegesellschaft GmbH SonninPark Hamburg

Auch das Wohnprojekt SonninPark bereitet den Entwicklern somit schon vor dem Start wohlfeile Freude. Im Rahmen der geplanten Blockrandbebauung entstehen auf dem Areal insgesamt 750 Mietwohnungen, ein Drittel davon Sozialwohnungen, dessen Baufeld im nördlichen Bereich des Areals bereits 2015 an ein Investorenkonsortium um die verantwortlichen Architekten Heitmann Montúfar verkauft wurde. Außerdem werden eine Kindertagesstätte mit 100 Plätzen, ein Supermarkt, eine Drogerie und ein Café auf dem Areal angesiedelt. Für einen bei Universal-Investment verorteten Individual-Fonds hat Quantum jetzt fünf der Gebäude mit einer Gesamtwohnfläche von 10.270 m² gekauft, bei dem Quantum für das Asset Management verantwortlich zeichnet. Das sechste Gebäude - hier verteilen sich 6.400 m² auf sieben Etagen und zwei Staffelgeschosse - wandert in einen anderen, ebenfalls von Quantum gemanagten Spezialfonds. Insgesamt sollen ca. 255 frei finanzierte Mietwohnungen sowie rund 90 Tiefgaragenstellplätze entstehen.





Für Aug. Prien und Köhler & von Bargen läuft es rund: Das Hamburger Neubauprojekt SonninQuartier ist vollständig verkauft.



Die restlichen 250 frei finanzierten Wohnungen sind ebenfalls verkauft. Laut Aug. Prien auch als Forward-Deal. Wer bei dieser Transaktion allerdings zum Zug kam, wollte der Projektentwickler nicht preisgeben. Seitens des Unternehmens heißt es, dass der Vertragspartner ein Bestandshalter sei. Laut verschiedener Medienberichte soll es sich dabei um einen Institutionellen aus der Schweiz handeln. Das investitionsseitig auf 160 Millionen Euro taxierte Unterfangen für die gesamten 500 Wohnungen steht unmittelbar vor dem Baustart, damit die ersten Mietwohnungen Ende 2018 schlüsselfertig übergeben werden können. Die komplette Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2020 angestrebt.



Einweihungsparty im SonninKontor

Während die Realisierung des Wohnprojekts im SonninQuartier gerade erst anläuft, ging es für den gewerblichen Teil bereits im Herbst 2014 los. Und planmäßig konnten die Verantwortlichen gestern für das neue Büroensemble SonninKontor auf der Einweihungsparty die Korken knallen lassen, denn das für 20 Jahre an die Stadt Hamburg als Standort für verschiedene Finanzämter vermietete Gebäude, ist seit Ende des Jahres fertig. Investor der Immobilie ist bereits seit Ende 2015 die R+V Versicherungsgruppe, die für die Immobilie rund 70 Mio. Euro bezahlt hat [R+V Versicherung kauft Hamburger Büroneubau SonninKontor].