Quantum schließt neuen Mietvertrag mit Uniqlo ab

Quantum hat in der Tauentzienstraße einen neuen langfristigen Mietvertrag mit dem japanischen Modekonzern Uniqlo abgeschlossen. Die Mietverhandlungen liefen bereits vor und damit unabhängig von den Einflüssen der Corona Pandemie, welche Mieter und Vermieter des Einzelhandels gleichermaßen vor eine nie dagewesene Situation stellt. Umso positiver ist das Signal an den Markt und den Einzelhandelsstandort Berlin, dass der japanische Textil-Filialist auch weiterhin auf die starke Position des Standorts und dessen Potential setzt.

