Quantum realisiert Klinkerbau für Euler Hermes in Hamburg-Ottensen

Visualisierung des Euler Hermes Gebäudes

Wichtiger Meilenstein für das „Neubauvorhaben an der Gasstraße“ im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld: Nördlich der S-Bahngleise haben die Bauarbeiten für den neuen Hauptsitz der Zentrale für die Region Deutschland/Österreich/Schweiz des Kreditversicherers Euler Hermes begonnen. An der Ecke Gasstraße/Bahrenfelder Kirchenweg realisiert die Quantum Immobilien AG bis 2019 den sechsgeschossigen Neubau mit hoher Energieeffizienz und traditioneller Klinker-Fassade. Der Entwurf für den Neubau stammt vom Architekturbüro Agn Leusmann. Das Bürohaus wird Teil eines neuen Quartiers mit einem lebendigen Mix aus Wohnen und Arbeiten in unmittelbarer Nachbarschaft.

Euler Hermes bleibt dem Standort seiner Zentrale im Bezirk Altona auch nach 35 Jahren treu: Seit 1981 ist das markante Hochhaus zwischen Friedensallee, Bahrenfelder Kirchenweg und Gasstraße Sitz der deutschen Zentrale des Konzerns.



Hochhaus wegen ungünstiger Ökobilanz energetisch nicht mehr zeitgemäß

Nach dem Umzug in den Neubau soll das bisher genutzte 23-geschossige Hochhaus, das wegen seiner hellen Außenhaut den Spitznamen „Weißer Riese“ trägt, abgetragen werden. Das Gebäude hat einen sehr hohen Energieverbrauch und eine ungünstige Ökobilanz. Ein wirtschaftlich sinnvoller Betrieb des Gebäudes wäre deshalb langfristig nicht möglich. Euler Hermes hatte gemeinsam mit Planern und Experten aus der Immobilienwirtschaft umfangreiche Sanierungs- und Revitalisierungsmaßnahmen geprüft, deren Umsetzung sich im Ergebnis aber weder wirtschaftlich noch energetisch als sinnvoll erwiesen.



Der vom Hamburger Architekturbüro Agn Leusmann entworfene Büroneubau umfasst eine Bruttogeschossfläche von etwa 24.100 m². Er liegt nur wenige Gehminuten vom S-Bahnhof Bahrenfeld entfernt, erhält einen terrassenartigen Vorplatz und Grünflächen. Ein neues Parkhaus für die Mitarbeiter rundet das Projekt ab. Nach Fertigstellung und Auszug von Euler Hermes entsteht neues Quartier mit mehr als 150 öffentlich geförderten Wohnungen



Am Standort des Hochhauses entwickelt Quantum auf einer Fläche von 2,5 Hektar die „Ottenser Höfe“ mit etwa 460 Wohnungen, davon ein Drittel öffentlich gefördert. Die fünf- bis punktuell achtgeschossigen Wohngebäude werden hofartig angeordnet, ein Gebäuderiegel (unten Büros, oben Wohnungen) mit einem Sägezahndach stellt eine räumliche und architektonische Verbindung zur Handwerker-Halle 7 der benachbarten Kolbenhöfe her, wo ebenfalls Wohnungen, Büros und Werkstätten entstehen.



Grünflächen, Wege und ein großzügiger Spielplatz runden den Entwurf des Altonaer Architekturbüros Schenk + Waiblinger ab, das 2015 einen städtebaulichen Wettbewerb gewonnen hatte. Der Baubeginn der „Ottenser Höfe“ soll voraussichtlich 2020 sein.