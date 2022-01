Die Quantum Immobilien KVG konnte im vergangenen Jahr ihre Assets under Management um 22 % steigern und erreicht zum Jahresende die Rekordmarke von rund 10,0 Mrd. Euro. „Das zweite Jahr in Folge hat unser Team in dieser herausfordernden Zeit ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt,“ so Vorstand Philipp Schmitz-Morkramer.

