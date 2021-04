Quantum kauft über 500 Wohnungen von OFB und Instone

Die OFB und Instone Real Estate verkaufen 537 Wohnungen ihrer Berliner Projektentwicklung Friedenauer Höhe an Quantum Immobilien. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Ein Joint Venture aus der OFB Projektentwicklung GmbH (OFB) und Instone Real Estate (Instone) hat 537 Wohnungen in der Quartiersentwicklung Friedenauer Höhe im Rahmen eines Forward Deals verkauft. Käufer der Wohnungen ist ein von der Quantum Immobilien KVG gemanagtes Vehikel für einen kleinen Club berufsständischer Versorgungswerke. Die Projektpartner haben bereits mit den Bauarbeiten an der Hauptstraße 64 im Berliner Stadtteil Friedenau begonnen.



Die Transaktion umfasst fünf Wohngebäude mit rund 23.700 m² Wohnfläche und 135 PKW-Stellplätze in zwei Tiefgaragen. Mit dem Wohnungsmix aus Ein- bis Dreizimmerwohnungen bedienen die Projektpartner ein in der Bundeshauptstadt stark nachgefragtes Wohnungssegment. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon, eine Dachterrasse oder einen eigenen Vorgarten mit Südausrichtung.



„Wie versprochen haben wir direkt nach Abschluss der Transaktion mit den Bauarbeiten begonnen“, sagt Klaus Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der OFB. „Wir bedienen mit dem Projekt die große Nachfrage für kompakte Wohnungen und leisten so einen Beitrag, den Wohnungsmarkt in Berlin zu entspannen.“



Carsten Sellschopf, COO Nord-Ost Instone Real Estate, fügt hinzu: „Mit der Friedenauer Höhe entsteht ein modernes und gleichzeitig grünes Stadtquartier, das attraktiven Wohn- und Lebensraum für breite Schichten der Bevölkerung bietet. Ich freue mich, dass das Gesamtprojekt nun weiter an Gestalt annimmt.“



„Mit der hochwertigen Wohnentwicklung in der Friedenauer Höhe konnten wir off-market eine nachhaltige Investitionsmöglichkeit für unsere langjährigen Investoren sichern,“ ergänzt Celia-Isabel Vietmeyer, Geschäftsführerin der Quantum Immobilien KVG. „Die einzigartige Quartiersentwicklung im beliebten Stadtteil Friedenau erfüllt unsere hohen Anforderungen an zukunftsfähiges Wohnen und stellt so auch eine gute Vermietbarkeit sicher.“



Das Quartierskonzept für die Friedenauer Höhe setzt auf die Mischung unterschiedlicher Nutzungsarten. In den nächsten Bauabschnitten werden etwa 550 weitere Wohnungen realisiert. Außerdem werden auf dem Areal ein Bürogebäude mit zusätzlicher Einzelhandelsfläche sowie kleineren Gewerbeeinheiten gebaut. Im Zentrum des Quartiers entsteht auf rund 10.000 m² ein großer öffentlicher Park mit Spielplatzflächen, und ein öffentlicher Radweg schafft eine Ost-West-Verbindung durch das nahezu autofrei konzipierte Quartier. Das Projekt ist Teil des Bebauungsplanes Friedenauer Höhe, zu dem auch ca. 240 geförderte Wohnungen und eine Kindertagesstätte gehören, die kurz vor der Fertigstellung stehen.