Forward Deal für 64 Wohnungen
Quantum kauft geförderten Neubau in Freiburg von Unmüssig
Quantum hat für einen institutionellen Investor einen Forward-Deal für ein Neubauprojekt in Freiburg im Breisgau mit der Unmüssig Bauträgergesellschaft Baden abgeschlossen. Das Vorhaben umfasst 64 geförderte Mietwohnungen mit einer Gesamtmietfläche von rund 5.000 m² und soll Ende 2027 fertiggestellt werden. Nach der Fertigstellung geht das Objekt in das Sondervermögen eines Fonds über.
„Wir freuen uns, das Portfolio unseres Investors mit diesem Ankauf auf den stark wachsenden Freiburger Wohnungsmarkt auszuweiten“, sagt Martin Berghoff, Geschäftsführer von Quantum. „Das Objekt wird in seiner baulichen Qualität und Ausstattung vollkommen dem Standard des freifinanzierten Wohnungsbaus entsprechen und somit hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum schaffen.“
Auf einer Grundstücksgröße von rund 4.215 m² entstehen im Haierweg 52-54, in direkter Nachbarschaft zur Entwicklung des Stadtquartiers „Am Lindenwäldle“, 64 geförderte Mietwohnungen. Diese verteilen sich auf drei Baukörper mit jeweils vier Geschossen inklusive Erdgeschoss und einer Tiefgarage mit Pkw-Stellplätzen.
Die durchschnittliche Wohnungsgröße aller 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen liegt bei etwa 79 m², wobei überwiegend 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen vorgesehen sind. In Summe soll der Neubau über eine Mietfläche von insgesamt rund 5.000 m² verfügen. Alle Wohnungen erhalten eine hochwertige Ausstattung mit Echtholzparkett, Fußbodenheizung, Einbauküche und moderner Badausstattung. Jede Einheit wird über einen Balkon oder eine Terrasse mit Südost-Ausrichtung verfügen.
„Mit dieser Projektentwicklung wollen wir im stark wachsenden Freiburger Westen bezahlbaren Wohnraum schaffen und damit zur Entspannung des Freiburger Wohnungsmarkts beitragen. Die Schaffung nachhaltigen, qualitativ hochwertigen Wohnraums ist uns hinsichtlich der Entwicklung des gesamten Stadtteils Haslach ein Anliegen. Wir danken Quantum an dieser Stelle für das erneute Vertrauen in unsere langjährige Geschäftsbeziehung“, sagt Hans-Peter Unmüßig, Geschäftsführer der Unmüssig Bauträgergesellschaft Baden mbH.
Die Fassade des Neubaus ist als hochgedämmtes Wärmedämmverbundsystem mit Klinkerriemchen, Kunststofffenstern und dreifacher Isolierverglasung konzipiert. Wärmepumpen und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach unterstützen die Energieversorgung. Das Projekt wird als KfW-40-Effizienzhaus nach QNG-Nachhaltigkeitsstandard realisiert.
Die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde von P+P Pöllath + Partners Rechtsanwälte und Steuerberater mbB durchgeführt. Für die technische Due Diligence war bhl consultants GmbH verantwortlich. Auf Verkäuferseite übernahmen GSK Stockmann und HBM Hecht Budai & Partner mbB die rechtliche und steuerliche Beratung, die technische Due Diligence führte mdbm Baumanagement GmbH durch.