Quantum kauft geförderten Neubau in Freiburg von Unmüssig

Quantum hat für einen institutionellen Investor einen Forward-Deal für ein Neubauprojekt in Freiburg im Breisgau mit der Unmüssig Bauträgergesellschaft Baden abgeschlossen. Das Vorhaben umfasst 64 geförderte Mietwohnungen mit einer Gesamtmietfläche von rund 5.000 m² und soll Ende 2027 fertiggestellt werden. Nach der Fertigstellung geht das Objekt in das Sondervermögen eines Fonds über.

