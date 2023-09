Quantum kauft 700 Berliner Wohnungen von Adler

Für einen institutionellen Investor hat Quantum die Wasserstadt Mitte in der Berliner Europacity erworben. Bislang war das Quartier mit 711 Wohnungen im Bestand der Adler Group, die mit dem Verkauf ihren milliardenschweren Schuldenberg weiter abbaut. Den Nettoerlös beziffert das angeschlagene Unternehmen mit 130 Mio. Euro. Zum konkreten Kaufpreis vereinbarten die beiden Parteien Stillschweigen, laut Marktinformationen soll er aber bei rund 350 Mio. Euro liegen.

.