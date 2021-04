Quantum investiert in Quartiersentwicklung Kolbenhöfe

Die Quantum Immobilien investiert in die Quartiersentwicklung Kolbenhöfe. Das gemeinsame Joint Venture von Otto Wulff und Rheinmetall Immobilien verkauft zwei Baufelder auf denen bis zum Herbst 2023 163 schlüsselfertige Mietwohnungen sowie Gewerbeflächen entstehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

