Quantum Immobilien beruft Sandra Scholz zum 01. November 2022 in den Vorstand. Sie wird in der neu geschaffenen Position den Bereich People & Culture sowie Marketing verantworten. Sandra Scholz kommt von der 1&1 AG, wo sie bisher als Head of Group HR den Personalbereich verantwortete. Davor war sie Personalvorständin der

Fotos: Christof Mattes



[…]