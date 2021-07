Quantum gewinnt E.ON als Hauptmieter im Neubau 7Nine in Hamburg

Die Quantum Immobilien AG vermietet langfristig 8.700 m² Bürofläche im Neubau „7Nine“ in der Hamburger City-Süd an E.ON. Damit wird der Energiekonzern Hauptmieter in dem Gebäude, dessen Baubeginn im Juli erfolgt, und belegt zukünftig rund 80 % der verfügbaren ca. 11.500 m² Bürofläche. Die Fertigstellung ist für Mitte 2023 geplant.

.