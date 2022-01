Quantum feiert Markteintritt in Österreich

Quantum feiert ihr Debüt in Österreich mit dem Ankauf einer Wohnanlage in Wien von der Realtrade Immobilien Gruppe. Die 71 freifinanzierten Wohnungen sind für ein von der Quantum Immobilien KVG verwaltetes Individualmandat. Die Parteien haben über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.

.

Der Wohnungsneubau mit einer Gesamtmietfläche von rd. 4.600 m² liegt im 18. Wiener Gemeindebezirk und bietet eine hervorragende Infrastruktur. Zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs, Kitas und Schulen sowie eine U- und Straßenbahnstation befinden sich in fußläufiger Distanz. Die Anlage mit geplantem Fertigstellungstermin in Q1 2022 bietet Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen. Die barrierearmen Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen mit Wohnungsgrößen von 35 m² bis 145 m² sprechen Singles, Paare und Familien an und zeichnen sich durch eine hochwertige Ausstattung sowie zum Teil durch eigene Gärten, Balkone oder Terrassen aus. Neben den 64 Wohneinheiten werden sieben Serviced Apartments mit einer Gesamtmietfläche von ca. 750 m² und eine Tiefgarage mit 31 Stellplätzen errichtet. Durch die Versorgung der Wohneinheiten mit Fernwärme und Solarthermie trägt die Entwicklung Nachhaltigkeitsaspekten Rechnung.



„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit einem unserer langjährigen Investoren jetzt den Einstieg in den österreichischen Wohnimmobilienmarkt vorgenommen zu haben“, so Celia-Isabel Vietmeyer, Geschäftsführerin von Quantum. „Auch dass wir als Erstinvestment ein Top-Neubauobjekt im gefragten 18. Wiener Stadtbezirk sichern konnten, freut uns sehr. Wir sehen viel Potential im österreichischen Wohnungsmarkt und erachten es als optimale Erweiterung unseres geografischen Investitionsspektrums. Gleichzeitig können wir hier auf unseren bewährten Track Record bei Wohninvestments aufbauen“, ergänzt Martin Berghoff, Leiter Transaktionen bei Quantum.



Die steuerliche und rechtliche Due Diligence wurde von der Kanzlei CMS Reich Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH durchgeführt, die technische sowie ESG Due Diligence durch die MES Real Estate Services GmbH. Vermittelt wurde die Transaktion durch Engel & Völkers Commercial Wien.