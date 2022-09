Quantum investiert im Doppelpack in Hamburg

Quantum erwirbt für eine Versicherungsgruppe zwei Objekte in Hamburg mit insgesamt mehr als 8.000 m² Gewerbe- und Wohnflächen. Beim ersten Objekt handelt es sich um den Sitz des Bauunternehmens Ditting in Bahrenfeld, beim zweiten um ein Wohn- und Einzelhandelsensemble in Fuhlsbüttel.

Der Büro- und Gewerbe-Neubau im Celsiusweg 7 in Bahrenfeld umfasst rund 4.250 m² Gesamtmietfläche und ist Teil der Quartiersentwicklung Stahltwiete und DGNB Gold vorzertifiziert. Die 1.200 m² Gewerbeflächen sind mietpreisgedämpft und werden lokal produzierenden Unternehmen vorbehalten. Verkäufer und gleichzeitig Ankermieter des Objekts ist das norddeutsche Bauunternehmen Ditting. Vermittelt hat die Transaktion BNP Paribas Real Estate.



Das zweite Objekt ist ein Wohn- und Einzelhandelsensemble im Erdkampsweg 29 in Fuhlsbüttel. Es umfasst rund 4.050 m² Mietfläche, die sich auf 1.800 Wohn- und 2.250 m² Gewerbefläche verteilt. Diese verteilen sich auf 7 Stadthäuser und einen Gebäudekomplex mit 12 Wohnungen und 7 Gewerbeeinheiten, darunter einem Rewe-Markt. Verkäuferin ist eine Privatperson, vermittelt wurde die Transaktion durch Engel & Völkers Commercial.



Quantum verwaltet beide Objekte als Investment- und Asset-Manager.