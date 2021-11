Quantum erwirbt Wohnprojekt LIV von Bauwert

Die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft hat für ein von ihr verwaltetes Sondervermögen das Wohnprojekt LIV in Berlin-Pankow erworben. Das Vorhaben an der Berliner Straße umfasst 99 Mietwohnungen, für die der Projektentwickler Bauwert am vergangenen Donnerstag den Grundstein gelegt hat.

