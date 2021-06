Quantum erwirbt Polygon-Wohnprojekt von Fischer

Die Quantum Immobilien KVG hat für ein neu aufgelegtes Sondervermögen im Rahmen eines Forward Deals das Heilbronner Wohnquartier-Projekt „Polygon“ mit insgesamt 89 Wohneinheiten erworben. Projektentwickler und Verkäufer ist die Fischer Wohnbau & Immobilien GmbH & Co. KG. Über das Kaufpreisvolumen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

