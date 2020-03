Quantum betreut inzwischen 7,6 Mrd. Euro

Das verwaltete Immobilienvermögen der Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist ein weiteres Jahr in Folge gestiegen. Ende 2019 lagen die Assets under Management bei über 7,6 Mrd. Eur, im Vorjahr lag das Volumen noch bei 6,4 Mrd. Euro. Hiervon entfallen 46% auf Poolfonds, 29% auf Individualmandate und 25% auf Club Deals. Den Schwerpunkt bilden Büro- und Wohnimmobilien, ergänzt um Einzelhandelsobjekte und Parkhäuser.

.

Das Transaktionsvolumen konnte im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls von 860 Mio. Euro auf über 1 Mrd. Euro gesteigert werden. In 2019 wurden Immobilien im Wert von rund 900 Mio. Euro angekauft und Objekte für rund 100 Mio. Euro veräußert. Im Fokus der An- und Verkäufe standen die Top 7 Städte in Deutschland, aber auch attraktive B-Städte boten spannende Investitionsmöglichkeiten.



Über 41.000 m² Büro- u. Einzelhandelsflächen wurden 2019 neu vermietet und über 1.900 Wohnungsmietverträge neu abgeschlossen. Insgesamt werden bei Quantum über 330 Objekte in allen Phasen des Lebenszyklus‘ vom Forward Deal, über das Bestandsmanagement bis hin zu umfassenden Refurbishment aus einer Hand gemanagt.



Auch in 2020 soll der Wachstumskurs weiter forciert werden, wobei bei der Auswahl der Investments auf langfristige Rentabilität und attraktive Investmentopportunitäten geachtet wird, erklärt das Unternehmen. Ebenso wird das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus gerückt. Quantum hat sich unternehmensweit hohe ökologische (E), soziale (S) und unternehmerische (G) Nachhaltigkeitsziele gesetzt, welche nun durch ein mehrköpfiges interdisziplinäres Nachhaltigkeitsteam in allen Bereichen umgesetzt werden. Als ein wesentlicher Bestandteil erfolgt die Auswahl neuer Investments auf Basis eines eigenen ESG Bewertungsmodells, welches eine transparente Analyse der ökologischen und sozialen Faktoren eines Objektes ermöglicht.