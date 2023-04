Quantum beteiligt sich zu 50 % an der Immobiliensparte des Climate Tech Unternehmens Right. In diesem Zuge wird der Unternehmensbereich in eine neu gegründete Gesellschaft eingebracht, an der Quantum und Right jeweils gleiche Anteile halten. Die Chefetage teilen sich Hannah Helmke (Right) sowie Lucius von Bethmann (Quantum).

[…]