Quantum begeht Richtfest für Düsseldorfer Bon5

Auf dem Gelände des ehemaligen „Haus der Metalle“ in Düsseldorf-Golzheim steht der Rohbau für ein neues Bürogebäude. Quantum realisiert hier mit dem Projekt Bon5 rund 6.000 m² Büromietfläche, die einen besonderen Fokus auf modernes Arbeiten und Nachhaltigkeit legen. Am Dienstag wurde Richtfest für den Neubau gefeiert.

