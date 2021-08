Quantum baut Light-Industrial-Portfolio auf 150 Mio. aus

Quantum erweitert ihr Portfolio im Light-Industrial-Segment und erwirbt zwei vollvermietete Objekte in Bremen und Reinbek. Damit gelingt Quantum der Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit einem Volumen von rund 150 Millionen innerhalb der letzten neun Monate. Das Investmentvehikel umfasst nun vier Immobilien an Top-Standorten in Deutschland.Verkäufer der Objekte sind Euro Bausystem GmbH (Reinbek) bzw. Robur Wind GmbH (Bremen).

.

Die Immobilien befinden sich in Reinbek (Metropolregion Hamburg) und in Bremens Überseestadt und sind eine optimale Ergänzung zu dem Anfang des Jahres erworbenen Gewerbepark in Berlin-Mahlsdorf

[wir berichteten] und dem „Limes Park“ in Sulzbach (Taunus) bei Frankfurt am Main [wir berichteten].



Das Objekt in Reinbek, Senefelder Ring 83, wurde in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2010 bzw. 2015 errichtet und zeichnet sich insbesondere durch eine hervorragende Teilbarkeit und Drittverwendungsfähigkeit aus. Die Immobilie besitzt ca. 8.000 m² Lager- und Bürofläche und ist vollständig an zwei Mieter vermietet. Mit der direkten Anbindung an die A1 und A24 und der Nähe zu Hamburg ist der Standort hervorragend an die Region angeschlossen.



Die zweite Immobilie befindet sich in der Konsul-Smidt-Straße 71 in der Überseestadt Bremen. Das Objekt besteht aus einem repräsentativen Büroteil, Unternehmenssitz der Robur Wind GmbH, sowie einer Fertigungs- und Lagerfläche. Insgesamt verfügt die Immobilie über ca. 4.700 m² Fläche. Das 2013 errichtete Objekt weist eine hochwertige Gebäudequalität und einen attraktiven Flächenmix auf. Hinzu kommt ein langfristiges Entwicklungspotential auf dem Grundstück. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie über die Autobahnen A27 und A281 ist die Überseestadt direkt erreichbar.



„Wir sehen weiterhin eine steigende Nachfrage nach stadtnahen Light-Industrial-Immobilien bei gleichzeitig begrenztem Produktangebot“, so Arndt Buchwald, Geschäftsführer der Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft. „Umso mehr freut es uns, dass wir innerhalb eines recht kurzen Zeitraums vier Objekte in deutschen Top-Regionen erwerben und unser Startportfolio zügig aufbauen konnten. Auch zukünftig werden wir einen besonderen Fokus auf den Ausbau dieser attraktiven Assetklasse legen. Regional suchen wir aktuell gezielt nach Investments im Rheinland sowie in Süddeutschland.“



Die rechtliche Due Diligence wurde bei beiden Objekten von Linklaters, die technische Due Diligence von Witte Projektmanagement GmbH durchgeführt. Bei der Immobilie in Reinbek war Hafenmakler Adolf Zelle vermittelnd tätig, in Bremen Colliers.