Quantum akquiriert Immobilien für rund 650 Millionen Euro

Der Hamburger Projektentwickler und Investmentmanager hat 2025 Immobilien im Wert von rund 650 Millionen Euro erworben, mit einem klaren Schwerpunkt auf Wohnimmobilien in Deutschland, Österreich und Dänemark. Neben weiteren Ankäufen und Projektfertigstellungen wuchsen die Assets under Management auf rund 12,5 Milliarden Euro.

.

In Summe hat der Hamburger Projektentwickler und Investmentmanager 2025 Immobilien im Wert von rund 650 Millionen Euro erworben. Diese verteilen sich auf Wohn-Deals in Deutschland, Österreich und Dänemark sowie einen Light-Industrial-Ankauf. Außerdem wurden zwei Objekte aus dem Investmentbereich sowie die Projektentwicklung Gerling Garden erfolgreich verkauft.



Die Assets under Management belaufen sich per Ende 2025 auf rund 12,5 Milliarden Euro. Wohnen bleibt mit 48 Prozent die stärkste Assetklasse, gefolgt von Büro mit 28 Prozent und Einzelhandel mit 14 Prozent. Das aktive Vermietungsmanagement spiegelt sich in den Vermietungszahlen für 2025 wider. Insgesamt wurden Verträge über rund 90.000 m² Gewerbefläche unterzeichnet. Darüber hinaus wurden mehr als 2.600 Wohnungen im Bestand sowie in Neubauprojekten vermietet.



Zu den Leistungen im Investmentbereich kommen zwei neu gewonnene Mandate für Projektentwicklungen in Hamburg und München hinzu. Außerdem wurden drei große Projekte fertiggestellt: das Max-Brauer-Quartier und das Wohnquartier Neuhavn in Hamburg sowie das innerstädtische Redevelopment Gerling Garden in Köln. Aktuell belaufen sich die Assets under Development auf rund 2,2 Milliarden Euro.



„Fortschritt entsteht durch Mut und entschlossenes Handeln – nicht durch Abwarten. Dies haben wir verinnerlicht und werden auch 2026 Potenziale nutzen und neue Chancen für unsere Investoren ergreifen. Dabei werden Wohnimmobilien für uns weiterhin eine bedeutende Rolle spielen. Bei Akquisitionen legen wir den Fokus auf europäische Metropolregionen“, sagt Philipp Schmitz-Morkramer, Vorstand von Quantum. „Nach den erfolgreichen Projektabschlüssen 2025, die alle voll im Zeitplan lagen, freuen wir uns, dass wir auch 2026 weitere große Projekte entwickeln können.“