Quantitec mietet 550 m² in Eschborn

Die Quantitec GmbH mietet mehr als 550 m² in der Frankfurter Straße 27 in Eschborn an. Das Unternehmen hat seinen aktuellen Sitz in Hofheim und bezieht voraussichtlich im Juli seinen neuen Firmensitz in Eschborn. Für die Quantitec GmbH bietet die neue und größere Fläche die Möglichkeit, weiter zu expandieren. Das Gebäude gehört seit vergangenem Sommer Wöhr + Baur, die es von der Karl-Gruppe erworben hatten [wir berichteten]. Der IT-Dienstleister wurde von Blackolive beraten, der Vermieter wurde von Knight Frank.

