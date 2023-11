Quadoro übernimmt Kapitalverwaltung für PI Pro Investor Gruppe

Quadoro Investment, die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Doric Gruppe, übernimmt mit Wirkung zum 9. November 2023 die Portfolioverwaltung der geschlossenen Publikumsimmobilienfonds der PI Pro Investor Gruppe. Die Anleger haben in außerordentlichen Gesellschafterversammlungen am 25. Oktober 2023 in Nürnberg die Übertragung auf Quadoro beschlossen.

.

Zum Portfolio der PI-Pro-Investor-Fonds gehören drei geschlossene Publikums-AIF mit Wohnimmobilien. Die Assets under Management betragen insgesamt rund 120 Millionen Euro. Die Neubeauftragung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fonds wurde notwendig, um weiterhin eine zuverlässige und KAGB-konforme Betreuung der Fonds sicherzustellen.



Michael Denk, Geschäftsführer der Quadoro Investment GmbH, hat mit seinem Team die Wohnungen intensiv geprüft: „Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Immobilienfonds und unserer Asset-Management-Expertise sind wir sicher, die übertragenen Fonds bestmöglich zum Wohle der Anleger betreuen zu können.“