Quadoro schließt Neubauprojekt Boulevard Järvenpää ab

Quadoro Investment GmbH hat die Projektentwicklung „Boulevard Järvenpää“ in Finnland planmäßig Ende November 2022 für den offenen Spezial-AIF Quadoro Sustainable Real Estate Europe abgeschlossen. Die Immobilie befindet sich im Zentrum von Järvenpää, einer der am stärksten wachsenden Städte Finnlands.

.

Das Bürogebäude wurde nach LEED-Gold-Standard errichtet und umfasst eine flexibel gestaltbare Mietfläche von rund 6.600 m² verteilt auf sieben oberirdische Etagen und ein Untergeschoss. Zudem verfügt das Objekt über mehr als 100 Parkplätze in der benachbarten Parkgarage. Die direkt angrenzende Fußgängerzone sowie das naheliegende Einkaufszentrum „Prisma“ bieten eine ausgezeichnete Infrastruktur. Durch die Nähe zum Bahnhof und Flughafen ist eine optimale Verkehrsanbindung gewährleistet. Hauptmieter des Objektes ist die Stadt Järvenpää sowie die regionale Genossenschaftsbank.



„Bei Übergabe des Objektes konnten wir eine Vollvermietung des Gebäudes erzielen und werden die Immobilie auch weiter mit unserem Team betreuen. Zudem treiben wir aktuell die Projektentwicklung #Campus4 des QSREE-Büroneubaus in Braunschweig weiter voran [wir berichteten]", so Matthias Altenrichter, Leiter des Asset Managements der Quadoro Investment GmbH, zur Fertigstellung der Immobilie.