Quadoro schickt nachhaltigen Infrastrukturfonds ins Rennen

Quadoro Investment GmbH startet mit der Sustainable Real Estate AG als Nachhaltigkeitsberater mit dem Vertrieb des „Quadoro Social Infrastructure“ (QSI). Der offene Spezial-AIF wendet sich an semiprofessionelle und professionelle Investoren. Zielobjekte sind Gebäude aus den Bereichen Gesundheitswesen, Soziales Wohnen, staatliche Einrichtungen sowie Bildungswesen mit Schwerpunkt in Deutschland.

.

Der QSI ist ein nachhaltiges Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (EU 2019/2088). Alle Immobilien müssen strengen Anforderungen im Hinblick auf ihre ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit bzw. ethische Aspekte erfüllen.



„Mit dem QSI knüpfen wir an die erfolgreiche Anlagestrategie unseres Spezial-AIFs QSREE und unseres offenen Publikumsfonds Sustainable Europe an. Durch unser Netzwerk im Bereich Soziale Infrastruktur sind wir für den QSI optimal aufgestellt. Wie auch die Vorgängerfonds wird der QSI nachhaltig im Sinne der MIFID II-Regelungen investieren“, kommentiert Michael Denk, Geschäftsführer der Quadoro Investment GmbH, den Vertriebsstart.



„Im Rahmen der Investitionsentscheidungen hilft die Nachhaltigkeitsanalyse bei der Auswahl attraktiver Gebäude. Eine an Nachhaltigkeit orientierte Bewirtschaftung trägt zudem zur dauerhaften Sicherstellung der Qualität und Attraktivität der Immobilien und somit zum Werterhalt bei“, ergänzt Klaus Kämpf, Geschäftsführer der Sustainable Real Estate AG.