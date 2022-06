Quadoro erweitert Niederlande-Bestand für Nachhaltigkeitsfonds

Quadoro Investment erwirbt im Auftrag des offenen Publikumsfonds Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private (Sustainable Europe) eine Büroimmobilie in Maarssen (Metropolregion Utrecht).

Das Bürogebäude aus dem Jahre 2004 befindet sich am Hauptbahnhof der Stadt mit direkter Verkehrsanbindung an Utrecht und Amsterdam. Die moderne und hochwertig ausgestattete Mietfläche umfasst mehr als 10.500 m² und ist aktuell an 15 Parteien vermietet. Die Mieter stammen vorrangig aus den Bereichen Telekommunikation, IT und Kosmetik. Das Objekt verfügt zudem über ein Parkhaus mit 155 Stellplätzen, die zum Teil auch mit E-Ladestationen ausgerüstet sind.



Die Immobilie erfüllt die strengen Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds. Der Energiebedarf des Gebäudes liegt unter dem nationalen Durchschnitt. Um die Nachhaltigkeit des Gebäudes weiter zu optimieren, sind die Umstellung der Heizung auf Luftwärmepumpen und die Installation einer Photovoltaikanlage während der Investitionsphase geplant.



Nach Einschätzung des Fondsmanagements, sind die Rahmenbedingungen für Immobilieninvestitionen in den Niederlanden derzeit hervorragend. Bereits zum Jahresbeginn hatte Quadoro daher in ein Bürogebäude in Zaandam investiert [wir berichteten], gefolgt von einem Investment in Almere für den Quadoro Social Infrastructure-Fonds [wir berichteten].