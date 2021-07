Quadoro Investment GmbH baut ihr Engagement in Finnland weiter aus. Nach dem am Mittwoch vermeldeten Ankauf der Büroimmobilie „Loft“ in Espoo verkündet das Unternehmen nur einen Tag später die nächste Investition, dieses Mal in Järvenpää, einer der am stärksten wachsenden Städte im Land der tausend Seen. Bei dem…

[…]