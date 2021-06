Qmedis mietet Laborfläche im Potsdamer H-LAB

Der Büro- und Laborkomplex H-LAB im Potsdamer Science Park füllt sich. Die Project Immobilien Gewerbe AG hat einen weiteren Mietvertrag abgeschlossen. Die Qmedis Analytics GmbH mietet rund 350 m² im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Das GMP zertifizierte Auftragslabor bietet ein breites Spektrum an analytischen und galenischen Dienstleistungen an. Der Mietzeitraum beginnt am ersten Oktober 2021 und läuft über zehn Jahre plus einer Option auf Verlängerung.

