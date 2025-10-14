Qlocktwo zieht in die Calwer Straße 17

Das innovative Designlabel Qlocktwo verlegt seinen Stuttgarter Standort innerhalb der Innenstadt und eröffnet im November seinen neuen Store auf 87 m² in der Calwer Straße 17.

Das international bekannte Unternehmen, berühmt für seine einzigartigen „Wortuhren“, setzt damit auf eine stark frequentierte und etablierte Handelslage im Herzen Stuttgarts. Die Anmietung wurde in einem Gemeinschaftsgeschäft zwischen der Immoraum Real Estate Advisors GmbH und Colliers vermittelt. Beide Häuser begleiteten den Mietvertragsabschluss partnerschaftlich und führten die Verhandlungen erfolgreich zum Abschluss.



Die neue Fläche überzeugt durch ihr markantes Ladenbaukonzept und die Lage in einem dynamischen Handelsumfeld, das zunehmend von designorientierten und individuellen Marken geprägt wird. Mit der Ansiedlung von Qlocktwo gewinnt die Calwer Straße weiter an Attraktivität und entwickelt sich zunehmend zu einer spannenden Adresse für hochwertige Retail-Konzepte in der Stuttgarter Innenstadt.