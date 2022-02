Q-Park übernimmt Tiefgarage am Kölner Börsenplatz

Q-Park setzt seinen erfolgreichen Wachstumskurs auch im neuen Jahr weiter fort und erweitert seine Präsenz in Köln. Der Parkraumbewirtschafter hat dort zu Beginn des neuen Jahres das Parkobjekt "Tiefgarage am Börsenplatz“ im Kölner Bankenviertel übernommen.

.

Das rund um die Uhr geöffnete Parkobjekt, welches auf sieben Ebenen 315 Stellplätze für Kurz- und Dauerparker bietet kann über die Straße Am Börsenplatz 1 angefahren werden. Q-Park hat einen langfristigen Pachtvertrag mit dem Eigentümer – der Momeni-Gruppe – schließen können. Diese hält das Objekt seit 2017 im Bestand [wir berichteten].



„Zusätzlich zu unserem zentral gelegenen Parkobjekt Quincy ist die Tiefgarage am Börsenplatz der zweite Standort in der Rheinmetropole Köln und somit eine optimale Ergänzung für unser Portfolio“, erklärt Frank Meyer, Geschäftsführer der Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG. Die Tiefgarage wird neben den üblichen Q-Park Servicestandards mit modernster Technik ausgestattet, die Abrechnung des Parkvorgangs erfolgt beispielsweise automatisch über die in der App hinterlegten Zahlungsmethoden. Zuletzt erwarb das Unternehmen zu Anfang diesen Jahres drei Tiefgaragen in Leverkusen [wir berichteten].