Q-Park übernimmt das Parkobjekt Forum am Brühl in Leipzig

Die Parkeinrichtung Forum am Brühl wird seit dem 1. Juli von Q-Park betrieben. Das Unternehmen hat die Bewirtschaftung des Parkobjekts im Rahmen eines langfristigen Pachtvertrages übernommen. Der überdachte Parkplatz befindet sich auf der Richard-Wagner-Straße gegenüber des Leipziger Hauptbahnhofs und bietet 52 Stellplätze für Kurzparker.

.