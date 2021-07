Q-Park betreibt Parkhaus „Blechen Carré“ in Cottbus

Der Parkraumbewirtschafter Q-Park hat sein erstes Parkobjekt am Standort Cottbus, der Universitätsstadt im Süden Brandenburgs, übernommen. Das Parkhaus „Blechen Carré“, an der Stadtpromenade gelegen, bietet 461 Stellplätze mit 23 behindertengerechten Parkplätzen verteilt auf zwei Ebenen. Q-Park betreibt das Objekt seit dem 01.07.2021. Die IC Immobilien Gruppe und die Q-Park Gruppe haben dazu einen langfristigen Pachtvertrag abgeschlossen.

.

Das helle und freundliche Parkhaus bietet unter anderem Mehrwerte für Shoppingkunden, Touristen sowie Office-Nutzer. Es ist mit dem gleichnamigen im Jahr 2008 eröffneten Einkaufscenter in der Karl-Liebknecht-Straße 136 [wir berichteten] verbunden und kann über die Karl-Liebknecht-Straße erreicht werden. Sowohl Kurz- als auch Dauerparker können hier rund um die Uhr ihr Fahrzeug abstellen.



„Cottbus liegt zwischen Berlin und Dresden und ist nach der Landeshauptstadt Potsdam mit mehr als 100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Brandenburgs. Durch die hohe Zentralität und die Nähe zur Grenze zu Polen ist die Stadt ein aufstrebender Wirtschafts- und Tourismusstandort, wodurch der Standort perfekt in die Wachstumsstrategie von Q-Park passt„, erläutert Frank Meyer, Geschäftsführer der Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG.



„Wir freuen uns sehr darüber, künftig mit einem professionellen Parkraumbetreiber wie Q-Park zusammen zu arbeiten, der das Parkhaus technisch aufwerten wird und so den Besuchern der Stadt Cottbus modernes Parken in zentraler Lage ermöglicht“, so Michael Fürnstein, Senior Fonds- & Asset Manager der IC Immobilien Gruppe.