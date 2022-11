Pylones eröffnet erste Dependance in Hamburg

Der französische Accessoire- und Souvenirdesigner Pylones hat eine Mietfläche von rund 100 m² Laden- sowie 360 m² Büro- und Lagerfläche in der Hamburger Innenstadt angemietet. Die Fläche befindet sich in der Bergstraße 14 und soll Ende November eröffnet werden. Vermieter ist ein privater Eigentümer. Bei der Filiale handelt es sich um die erste Depandance des 1985 in Paris gegründeten Unternehmens in der Hansestadt. Insgesamt betreibt Pylones bereits acht Filialen in Deutschland.

.

„Die Vermietung an Pylones zeigt abermals, dass die hochfrequentierten Lagen in der Hamburger Innenstadt nahe der Außenalster zwischen Mönckebergstraße und Jungfernstieg für den Einzelhandel trotz der derzeitigen wirtschaftlichen Unsicherheit weiter attraktiv sind“, sagt Philipp Hass, Head of Retail North bei CBRE, der die Mietvertragsunterzeichnung begleitet hat.



„Wir freuen uns sehr, den Menschen in Hamburg nun auch endlich unsere einzigartigen Kreationen in einer absoluten Top-Lage live vor Ort präsentieren zu können. Nachdem wir bereits mehr als 110 Shops in der ganzen Welt betreiben, setzen wir nun unsere Erfolgsstory auch in Deutschland weiter fort“, sagt André Eid, stellvertretender Geschäftsführer bei Pylones GmbH Germany.