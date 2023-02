PWWL mietet Büro im Frankfurter T4

Die auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei Pusch Wahlig Workplace Law mietet rund 1.000 m² im 100 Meter hohen T4 von Groß & Partner. Der neue Mieter zieht in die 11. Etage des Turms. Mit dem jüngsten Mietvertrag steigt die Vermietungsquote auf rund 40 Prozent. Die Anmietung wurde von Blackolive begleitet.

.

Als erster der vier Türme des Four Frankfurt hatte das T4 (Taunusanlage 4) bereits Ende 2022 seine volle Höhe erreicht [wir berichteten]. Die markante Glasfassade ist inzwischen weitgehend fertiggestellt. Die ersten Mieter des Turmes beziehen Ende 2023 die neuen Büroflächen.



„Die Nachfrage nach Büroflächen im Four ist nach wie vor sehr hoch“, freut sich Karolina Thoben, Leiterin der Bürovermietung bei Groß & Partner. Auch für die kommenden Monate ist sie optimistisch. „Derzeit laufen Gespräche mit weiteren Interessenten. Wir gehen davon aus, dass beide Bürotürme bis zur Fertigstellung gefüllt sein werden. Die dynamische Vermietung bestätigt die Attraktivität des Quartiers.“



Das Four Frankfurt entsteht nach einem Entwurf des Architekturbüros UNStudi zwischen Junghofstraße, Große Gallusstraße und Neue Schlesingergasse. Die vier Hochhäuser bieten eine Geschossfläche von ca. 213.000 m². In dem Quartier werden bis zu 1.000 Menschen wohnen und ca. 4.000 Beschäftigte arbeiten. Etwa die Hälfte der entstehenden Flächen ist für neuen Büroraum vorgesehen, von dem bereits mehr als die Hälfte an namhafte Unternehmen vorvermietet ist. Daneben werden ca. 600 Wohnungen sowie Hotels, Gastronomie, Einzelhandel und öffentlich zugängliche Erholungsflächen entstehen. Mit der frühzeitigen Fertigstellung der Untergeschosse inkl. der Bodenplatte, befinden sich seit Juli 2021 alle vier Türme im Hochbau.