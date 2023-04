PwC setzt für Standortausbau aufs Balgequartier

PwC Deutschland will seinen Standort in Bremen ausbauen und zieht dafür in 2025 von seinem bisherigen Sitz am Domshof ins Balgequartier. Die Wirtschaftsprüfer haben sich die drei Endetagen 5 bis 7 des Neuen Essighauses gesichert. Der Mietvertrag mit der Joh. Jacobs & Co. Gruppe, der sich auf 1.700 m² beläuft, ist kürzlich unterschrieben worden.

