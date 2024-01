PwC Legal verstärkt Real Estate mit Stefanie Rzeniecki in Berlin

PwC Legal verstärkt sich zum 1. Januar 2024 mit Stefanie Rzeniecki als Director / Local Partnerin im Bereich Immobilienrecht am Standort Berlin. Sie wechselt von der Kanzlei Raue, wo sie seit März 2022 als Associate Partner tätig war.

Stefanie Rzeniecki verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von nationalen, internationalen und institutionellen Investoren bei Immobilientransaktionen in den Assetklassen Büro, Einzelhandel und Logistik sowie bei Immobilienentwicklungen und im Legal Asset Management, insbesondere im gewerblichen Mietrecht und im öffentlichen und privaten Baurecht. Sie begann ihre Karriere als Rechtsanwältin 2013 bei K&L Gates in Berlin und wechselte im Juni 2019 zu EY Law, bevor sie zu Raue stieß.



Bei PwC Legal folgt Rzeniecki auf Dr. Tobias Nuss, LLM. und Hans Thomas Kessler, welche seit 2023 die Immobilienrechtspraxis am Standort Frankfurt verstärken.