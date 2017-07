Puma versilbert Gründungssitz in Herzogenaurach

Der Sportartikelhersteller Puma hat seinen Gründungssitz in Herzogenaurach verkauft, der in den nächsten Jahren durch den Fürther Projektentwickler P&P im Bereich Wohnen umgewidmet wird. Puma wird zu Beginn 2018 in einen Neubau am Hans-Ort-Ring ziehen, das bis Ende 2017 fertig sein soll [Puma erweitert seine Firmenzentrale]. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

.

Der Komplex in der Würzburger Straße 13 besteht aus zwei Gebäudeteilen: einem Altbau, der im Jahr 1986 errichtet wurde, und einem modernen Neubau aus dem Jahr 2005. Das im Jahr 1948 unter dem Namen PUMA Schuhfabrik – Rudolf Dassler gegründete Sportunternehmen wird beide Gebäudeteile vorerst noch für rund ein Jahr anmieten. Nach den Plänen des Fürther Projektentwicklers soll der Neubau mit seinen rund 4.600 m² Nutzfläche auch künftig gewerblich genutzt werden. Für den Altbau ist die vollständige Sanierung vorgesehen. Hier sollen auf 5.800 m² hochwertige Wohnungen und Micro-Apartments entstehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 32 Millionen Euro.



„Wir haben große Erfahrungen mit der Umwidmung älterer Objekte und deren anschließender erfolgreicher Vermarktung“, erklärt P&P-Geschäftsführer Alexander Faust. So wurden etwa in den Städten Fürth und Nürnberg das ehemalige Carrera-Gebäude und das Heumann-Areal in attraktive Wohnungen umgewandelt. Der jetzt erworbene Gebäudekomplex besticht durch seine Lage im Stadtzentrum Herzogenaurachs. Der Blick in die unmittelbar angrenzende großzügige Parkanlage „machen den Standort für Wohnungen einmalig“, ist Alexander Faustüberzeugt. Dank Komplett-Sanierung des Altbaus in Verbindung mit dem imposanten Neubau entstehe eine der attraktivsten Wohnlagen in der Stadt Herzogenaurach.