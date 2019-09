Puma neuer Mieter in Montabaur The Style Outlets

Der September wird sportlich in Montabaur The Style Outlets. Am 13.9.2019 eröffnete Puma eine neue Filiale in dem Outlet-Center direkt an der A3. Für diese hat sich der fränkische Sportartikelhersteller ein ganz besonders Konzept überlegt, wie ein Unternehmenssprecher von Puma erklärt: „Neinver ist einer unserer wichtigsten Partner im Outlet-Geschäft. Daher freuen wir uns sehr in Montabaur mit einem Store vertreten zu sein, dessen frisches Design unserem Forever Faster-Konzept folgt.“ Die neue Filiale der „schnellsten Sportmarke der Welt“ ist 233 m² groß und befindet sich in zentraler Lage in der Mitte des Centers.

