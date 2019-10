Publity will in den Prime Standard

Die Publity AG strebt den Wechsel vom Freiverkehrssegment Scale in den Prime Standard (regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse im Sommer 2020 an. Das geplante Listing trägt der dynamischen Geschäftsentwicklung Rechnung und soll die Wahrnehmung bei internationalen Investoren erhöhen. Gleichzeitig schafft Publity dadurch die Voraussetzungen für die künftige Aufnahme in einen Auswahlindex der Deutsche Börse AG.

Der Wechsel in den Prime Standard soll nach dem Abschluss der Neustrukturierung der Gesellschaft und Vorlage eines Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 erfolgen. Erst kürzlich hatte Publity 92,77 Prozent der börsennotierten Preos Real Estate AG wie angekündigt übernommen. Die entsprechenden Preos-Aktien wurden in diesem Zuge übertragen. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Preos beläuft sich derzeit auf Basis von rd. 71,7 Mio. Aktien auf etwa. 530 Mio. Euro. Zuvor lag die Beteiligung von Publity an Preos bei 66,21 Prozent, nachdem 94,9 Prozent der Publity-Tochter Publity Investor GmbH gegen Sachkapitalerhöhung in die Preos Real Estate AG eingebracht worden waren.