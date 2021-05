Publity wechselt von IFRS auf HGB

Die Publity AG wird zukünftig nur noch einen HGB-Einzelabschluss aufstellen. Bereits für das Geschäftsjahres 2020 wird es keinen IFRS-Konzernabschluss mehr geben. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Auch die Pläne des Unternehmens, in den stärker regulierten Prime Standard zu wechseln seien vom Tisch.

.

Bereits für das Geschäftsjahres 2020 wird es keinen IFRS-Konzernabschluss mehr geben. Der HGB-Ansatz gibt nach Überzeugung des Vorstands bei dem von der Publity betriebenen Geschäftsmodell deutlich besser wieder als der IFRS-Abschluss. Der große Aufwand im Zusammenhang mit der Erstellung eines IFRS-Abschlusses rechtfertigt aus Sicht des Vorstandes nicht den Nutzen für die Aktionäre.



In diesem Zuge habe der Vorstand auch die Entscheidung zum Verbleib im Freiverkehr getroffen und die Pläne für einen Wechsel in den Prime Standard beendet. „Diese Entscheidung reflektiert nach Überzeugung des Vorstands die unverändert stabile Aktionärsstruktur mit starken Ankeraktionären und einem auch für die Zukunft erwarteten niedrigen Streubesitz“, so der Immobiliendienstleister.