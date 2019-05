Publity vermietet 1.700 m² in einem Bürokomplex in Bad Vilbel

Die Publity AG hat bei einem 26.000 m² großen Bürokomplex in Bad Vilbel einen weiteren Vermietungserfolg erreicht. Als neuer Mieter konnte nun die CentricCom AG für eine Fläche von mehr als 1.700 m² gewonnen werden. Der Mietvertrag mit der unter anderem auf Informations- und Telekommunikationslösungen spezialisierten AG läuft bis 2024. Das Unternehmen mietet neben der Bürofläche ebenfalls 20 Stellplätze am Objekt an.

.

Der Asset Manager hatte die Multi-Tenant-Immobilie in Bad Vilbel Ende 2014 im Rahmen eines Asset-Management-Mandats erworben [wir berichteten]. Hauptmieter des Objekts sind die Bad Homburger Service GmbH und die JVC Kenwood GmbH.