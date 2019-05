Publity verkauft Bürokomplex in Unterschleißheim

Die Publity AG hat im Rahmen eines Asset-Management-Mandats einen 3.000 m² großen Bürokomplex in Unterschleißheim verkauft. Der Asset Manager hatte die Immobilie 2015 für seinen Publity Performance Fonds Nr. 6 gekauft [wir berichteten].

.

„Erneut konnten wir die durch unser aktives Asset Management erreichte Wertsteigerung einer Immobilie durch einen erfolgreichen Verkauf realisieren. Dass wir dies auch in Randlagen von Metropolen erreichen, wird durch die nun verkaufte Immobilie in Unterschleißheim untermauert“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG.



Das 4-geschossige Gebäude in der Lise-Meitner-Straße 4 wurde im Jahr 2001 fertiggestellt und beherbergt aktuell 5 Mieter. Zum Objekt gehören gesamt 47 Parkplätze, davon 34 Tiefgaragenstellplätze.