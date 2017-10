Publity Fonds Nr. 6 verkauft erneut „profitabel“

Lise-Meitner-Straße 4

Nach dem gelungenen Exit binnen anderthalb Jahren in Telgte [Publity-Fonds verkauft Takko-Zentrale in Telgte], hat der geschlossene Publikums-AIF „Publity Performance Fonds Nr. 6“ jetzt auch nach einer zweijährigen Haltedauer den 3.000 m² großen Bürokomplex in Unterschleißheim nach eigenen Angaben „profitabel“ veräußert. Laut des Asset Managers konnte der Vermietungsstand der Immobilie, die in 2015 mit einem Leerstand von 16% eingekauft wurde, in den vergangenen Monaten deutlich verbessern und dadurch der Wert der Immobilie gesteigert werden. Konkrete Zahlen zum aktuellen Vermietungsstand oder zur WALT haben die Leipziger allerdings nicht benannt.

Das Objekt Lise-Meitner-Straße 4 liegt verkehrsgünstig in Unterschleißheim und ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr sowie das Nah- und Fernstraßennetz angebunden. Die Büroimmobilie wurde 2001 fertiggestellt und ist aktuell an fünf Mieter vermietet. Zur Immobilie gehören ebenfalls 49 PKW-Stellplätze.



„Wir haben am Standort Unterschleißheim bereits einige Investments getätigt und konnten unsere Asset-Management-Kompetenz insbesondere auch in Randlagen von Metropolen weiter ausbauen. Auch bei der nun veräußerten Immobilie waren wir im Asset Management erfolgreich, zudem entwickelt sich der Standort insgesamt sehr positiv. So konnten wir auch diese Immobilie mit Gewinn verkaufen“, so Publity-Vorstand Thomas Olek.



Im nahe gelegenen Aschheim melden die Leipziger für ihr Asset-Management-Portfolio zudem einen Vermietungserfolg. Der Bestandsmieter Assyst GmbH hat seinen seit 2009 bestehenden Mietvertrag über eine Fläche von über 2.500 m² sowie 14 Stellplätze im Humboldtpark bis 2022 verlängert. Der moderne Gebäudekomplex in der Max-Planck-Straße 3 wurde im Jahr 1999 auf einem 5.055 m² großen Grundstück erbaut und hat aktuell einen Vermietungsstand von 89 Prozent. Das Gebäude befindet sich seit November 2015 im Asset-Management-Portfolio von Publity [Publity erwirbt Bürokomplex „Humboldtpark Haus VI“ in Aschheim].