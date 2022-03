Publity verkauft Büroimmobilie in Leonberg

Die Publity AG hat aus dem von ihr verwalteten geschlossenen Investmentfonds Publity Performance Fonds Nr. 8 eine Büroimmobilie veräußert, die sich seit 2016 im Bestand des Fonds befindet [wir berichteten]. Zum Käufer macht das Unternehmen keine Angaben.

Das Büroobjekt befindet sich in der Mollenbachstraße 19 in Leonberg, vor den Toren Stuttgarts, und weist eine Gesamtmietfläche von knapp 6.000 m² auf. Das Multi-Tenant-Objekt ist zu 79 Prozent langfristig an Unternehmen wie u.a. TDK Europe und LG Electronics vermietet. Der Elektronikkonzern TDK ist bereits seit 20 Jahren Mieter des Objekts. Zu dem Objekt zählen zudem mehr als 100 Tiefgaragen- und 28 Außenstellplätze. Über den Verkaufspreis und Käufer wurde Stillschweigen vereinbart.



Darüber hinaus hat Publity in Ihrer Funktion als Asset Manager einen neuen Mieter in Bielefeld gewonnen und damit für die Liegenschaft die Vollvermietung erreicht. In dem Büroobjekt am Boulevard hat publity einen neuen Mietvertrag mit der Carlos GmbH über eine Fläche von 540 m² abgeschlossen. Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt 10 Jahre.