Publity verkauft Büroimmobilie in Bad Homburg

Bad Homburg profitiert von seiner guten Lagen in der Rhein-Main-Region und der Nähe zu Frankfurt. Immobilien im Speckgürtel gewinnen an Bedeutung, vor allem wenn ein attraktiver Mieterbesatz oder entsprechendes Entwicklungspotenzial vorliegt.

.

Die Publity AG hat in ihrer Funktion als Asset Manager die Büroimmobilie Hewlett-Packard-Straße 4 in Bad Homburg erfolgreich veräußert. Die Büroimmobilie gehört zum Bestandsportfolio der GORE German Office Real Estate AG, einer mittelbaren Tochter des Asset Managers. Über den Kaufpreis sowie den Käufer wurde Stillschweigen vereinbart.



Das Bürogebäude weist eine Gesamtmietfläche von knapp 5.200 m² auf und befindet sich in einem zentral gelegenen Gewerbegebiet von Bad Homburg, vor den Toren von Frankfurt. Zu den Hauptmietern zählen die Deutsche Bahn, die rund 3.600 m² belet, sowie ein großer Klimaanlagenhersteller. In unmittelbarer Nähe des Objekts befinden sich u. a. die renommierte Bildungseinrichtung Accadis Bildung mit Ihrem Angebot vom Kindergarten bis zum Hochschulabschluss sowie der Autobahnanschluss A 5.



Publity hat die Immobilie im Jahr 2017 erworben, kurz darauf dann weitergereicht und seither verwaltet [wir berichteten].