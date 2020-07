Die Publity AG hat in ihrer Funktion als Asset Manager eine rund 5.000 m² große Büroimmobilie nach einer Haltedauer von rund 2 Jahren im Großraum München an ein Berliner Immobilienunternehmen veräußert. Der Asset Manager hatte die Immobilie in Sauerlach, 20 km südlich von München, im Frühjahr 2018 für seinen geschlossenen…

[…]