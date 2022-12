Publity verkauft ARWA-Sitz in Nieder-Olm

Asset Manager Publity hat in Nieder-Olm bei Mainz eine vollvermietete Büroimmobilie veräußert. Die attraktive Immobilie weist eine Gesamtmietfläche von über 4.000 m² auf und ist zu 100% an den Ankermieter ARWA Personaldienstleistungen vermietet. Die durchschnittliche Mietdauer (WALT) im Objekt liegt bei knapp 9 Jahren. Über den Käufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Es freut uns, dass wir noch kurz vor Jahresende die Gewerbeimmobilie in Nieder-Olm erfolgreich verkaufen konnten. Damit haben wir trotz des heraufordernden wirtschaftlichen Umfelds unsere Stärke als Asset Manager bewiesen“, sagt Publity-CEO Frank Schneider.



Die Publity AG hatte das Single-Tenant-Objekt in 2018 erworben und wenige Monate später an die Preos Real Estate im Rahmen eines Portfoliodeals weiter gereicht [wir berichteten].