Publity verkauft „Am Boulevard“ in Bielefeld an die DVI

Am Boulevard

Der 22.500 m² große Gebäudekomplex „Am Boulevard“ in Bielefeld ist zwar nicht, wie von Publity-Chef Thomas Olek im Oktober angekündigt inzwischen vollvermietet, aber immerhin nah dran, und damit nach gerade mal 18 Monaten Haltedauer auch schon wieder gedreht. Neuer Eigentümer ist die DVI Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH, ein Unternehmen der Mamrud-Smuskovics-Gruppe, die bis dato vor allem in der Hauptstadt investierte. „Erneut haben wir durch einen Verkauf die wertsteigernde Entwicklung monetarisieren können, die wir durch unser erfolgreiches Asset Management erreicht haben", so Olek. Wie die Monetarisierung im Detail aussah, wollten die beiden Parteien keine Auskünfte geben.

.

Publity hatte die gemischt genutzte Gewerbeimmobilie Boulevard 1-9 am Hauptbahnhof im Rahmen eines Joint-Venture-Vertrags mit einem institutionellen Investor im Juni 2015 erworben [Publity erwirbt mixed-use Komplex in Bielefeld] und als Asset Manager die Objektentwicklung begleitet. Die Immobilie wurde von 2000 bis 2004 erbaut und umfasst zwei Gebäude mit über 9.000 m² Büroflächen, weitere 13.500 m² Gastronomie-, Einzelhandels- und Freizeitflächen sowie 997 Stellplätze. Die Hauptmieter sind Ceyoniq Technology, Apcoa Parking und Fitness First. Zuletzt hatte der Weiterbildungsanbieter ComCave College GmbH einen Mietvertrag über 1.000 m² abgeschlossen [Publity vermietet 1.000 m² in Bielefeld „Am Boulevard“ ].