Publity verkauft 70.000 m² großes Immobilienportfolio in Nordrhein-Westfalen

Die Publity AG hat im Rahmen ihres Asset-Management-Mandates ein Portfolio mit drei Büroimmobilien in Nordrhein-Westfalen mit einer Gesamtmietfläche von ca. 70.000 m² verkauft. Über Details zum Käufer und zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Publity ist am Verkauf des Portfolios mit einem attraktiven Gewinnanteil beteiligt.

.

Publity hatte die Immobilien in 2015 und 2016 erworben und seitdem die Vermietungssituation deutlich verbessert. So konnten erstklassige sowie langfristige Mietverträge abgeschlossen und somit die hohe Nachfrage nach modernen Büroflächen in Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland mit der höchsten Wirtschaftsleistung in Deutschland, erfolgreich genutzt werden. Die Objekte, darunter eine Single-Tenant-Immobilie und zwei Multi-Tenant-Gebäude, sind nun nahezu voll vermietet. Dies hat sich sehr positiv auf die Wertentwicklung der Immobilien und den Verkaufsprozess ausgewirkt. Die bei den Objekten erzielten Wertsteigerungen konnten nun durch den profitablen Verkauf realisiert werden.



Zu den gehoben ausgestatteten Büroimmobilien, die sich in Bielefeld, Ratingen und Oberhausen befinden, gehören insgesamt ca. 1.900 Tiefgaragen- und Außenstellplätze. Die Gesamtmietfläche aller drei Immobilien verteilt sich in jeweils 5 bzw. 9 Geschosse und bietet in jedem Objekt eine sehr variable Nutzungsmöglichkeit.



Die Kanzlei DLA Piper hat mit einem Team um Lead Partner Lars Reubekeul die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion übernommen. Der Verkauf der Immobilien wurde durch die NAI Apollo in Frankfurt im Rahmen eines Gemeinschaftsgeschäftes vermittelt.



„Dieses Portfolio mit modernen Büroimmobilien und exzellenten Standortfaktoren sowie soliden Vermietungskonzepten ist ein hervorragendes Beispiel für das erfolgreiche manage-to-core Geschäftsmodell der Publity AG. Für Publity ist es der nunmehr zweite große Portfolioverkauf in diesem Jahr und wieder haben wir durch unser erfahrenes Asset Management innerhalb einer kurzen Haltedauer der Immobilien eine hohe Wertsteigerung erzielen und damit einen sehr erfolgreichen Exit für unsere Investoren realisieren können“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG.