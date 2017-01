Publity verdopelt Assets under Management

Die Publity AG hat die Assets under Management (AuM) in 2016 – wie bereits zum Beginn des vergangenen Jahres prognostiziert – um rund 1,4 Mrd. Euro auf insgesamt 3 Mrd. Euro nahezu verdoppelt. Gleichzeitig wird die Prognose bestätigt, die AuM bis Ende 2017 auf rund 5 Mrd. Euro zu erhöhen. Basis dafür sind vor allem bestehende Investitionszusagen aus den erfolgreichen Partnerschaften mit institutionellen Investoren und die umfangreiche Objektpipeline.

.

Durch den starken Ausbau des verwalteten Immobilienvermögens erhöhen sich die wiederkehrenden Erträge aus den Asset-Management-Verträgen für Publity wesentlich. Auch erhält das Unternehmen eine Finders Fee jeweils beim Ankauf der Immobilien und ist dann am gewinnbringenden Verkauf der Joint-Venture-Objekte beteiligt.



In 2016 hat Publity darüber hinaus mehrere großvolumige Aufträge zur Verwertung von notleidenden Immobilien-Krediten (NPL – Non-performing Loans) überwiegend von deutschen Großbanken erhalten und ist mit einem NPL-Portfolio mit einer Forderungshöhe von insgesamt 2,4 Mrd. Euro der größte NPL-Servicer in Deutschland. Dieses Segment wird laut des Unternehmens auch weiterhin das Kerngeschäft Co-Investments im Rahmen von Joint Ventures ergänzen und als zweite Säule des Geschäftsmodells zum geplanten weiteren Wachstum beitragen.