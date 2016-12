Publity trennt sich von Offenbacher City Tower

City Tower

Aufgrund der hervorragenden Standortfaktoren der Stadt Offenbach und der in punkto Nachfrage und Preisen immer geringer werdenden Distanz zur Finanzmetropole Frankfurt konnte die Publity AG jetzt ihre Offenbacher Landmark-Immobilie City Tower nach zweieinhalb Jahren Haltedauer an die Comer Group Europe veräußern. Der Verkauf ist mit der Veräußerung der Wappenhalle in München Teil einer Verkaufspipeline, die Publity im Rahmen der Unternehmensstrategie als Asset Manager in den kommenden Wochen umsetzen will [Ardian erwirbt Münchener „Wappenhalle“ von Publity].

Im Sommer 2014 hatte die Publity AG den City Tower für eine ihrer Objektgesellschaften erworben [Publity kauft Offenbacher City Tower ]. Jetzt begleiteten die Leipziger die Veräußerung des höchsten Gebäudes in Offenbach an die Comer Group Europe im Rahmen des Asset-Management- Vertrages. Der 140 Meter hohe Büroturm umfasst 25.000 m² Mietfläche und konnte während der Haltedauer zahlreiche neue Mieter gewinnen. Der Tower wurde zwischen 2000 und 2003 errichtet und vom Offenbacher Architekturbüro Novotny Mähner Assoziierte entworfen. Die Flächen verteilen sich auf insgesamt 33 Etagen. In zwei Untergeschossen sind zudem 197 PKW-Stellplätze untergebracht. Die Büroflächen im City Tower gehören qualitativ zu den Spitzenprodukten am Standort. Das Bürogebäude mit markanter Glasfassade bietet einen exklusiven Blick auf die Skyline Frankfurts. Die Comer Group Europe ist bereits seit 2005 als Portfoliomanager für gewerbliche sowie wohnwirtschaftliche Immobilien aktiv.



Offenbach blüht auf

Die hessische Stadt Offenbach wächst und gedeiht. Mit ihren 117.000 Einwohnern befindet sich die Stadt in direkter Nachbarschaft zur Rhein-Main-Metropole Frankfurt und ist damit attraktiv für Investoren, die dem hart umkämpften Markt des Wirtschafts- und Finanzzentrums ausweichen wollen. Im Umfeld der Finanzmetropole tut sich einiges, ganz besonders im benachbarten Offenbach ist eine deutliche Entwicklung zu spüren. Die Stadt ist mit der S-Bahn in nur 18 Minuten zu erreichen. Teile des Offenbacher Büromarktes, wie im Stadtteil Kaiserlei, werden von den großen Researchhäusern dem Frankfurter Büromarkt zugerechnet. Die enge, örtliche Anbindung an Frankfurt mit hervorragender regionaler und überregionaler Infrastruktur machen Offenbach bei günstigen Mieten zum bevorzugten Standort internationaler Unternehmen und des Hotelgewerbes. „Der Bürostandort Offenbach hat während der Haltedauer des City Towers enorm von den Entwicklungen am Frankfurter Markt profitieren können. Die Ankaufsentscheidung erfolgte damit genau zum richtigen Zeitpunkt und mit einem namhaften, internationalen Käufer“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG.



Auch im Bereich Wohnen etnwickelt sich Offenbach derzeit weiter, denn durch den Zuzug von Unternehmen sind auch Wohnungen für immer mehr Arbeitnehmer gefragt. So startete beispielsweise die DIC Asset AG im November mit den vorbereitenden Baumaßnahmen für eine Quartiersentwicklung an der Ecke Berliner Straße/Luisenstraße. Die DIC hatte die Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von 182.000 m² im Jahr 2007 im Rahmen einer Portfoliotransaktion über 320 Mio. Euro von den Versicherungen Axa-Gruppe und DBV Winterthur erworben [Jobcenter mietet 7.400 m² im Offenbacher "Trio"]. Bis Ende 2019 entsteht ein Nutzungsmix aus Hotel, Wohnen, Einzelhandel und Gastronomie [DIC startet Quartiersentwicklung in Offenbach].