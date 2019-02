Publity setzt auf die Domstadt

Die Publity AG hat für den von ihr verwalteten geschlossenen Publikums-AIF „Publity Performance Fonds Nr. 8“ ein modernes und vollvermietetes Büroobjekt in Köln erworben. Dabei handelt es sich um das 9. Objekt, das durch den Fonds Nr. 8 angekauft wurde.

.

Die knapp 2.600 m² große Immobilie in der Von-der-Wettern-Straße 15 wurde 2001 gebaut und ist komplett und langfristig an die Axians Networks & Solutions GmbH, eine Beraterin für die Modernisierung digitaler Infrastrukturen und Lösungen von Unternehmen, vermietet. Der Standort der Büroimmobilie in einem Gewerbepark in Köln zeichnet sich durch eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur und Anbindung an den Flughafen Köln/Bonn, die Kölner Messe und den Hauptbahnhof aus.



„Für den Ankauf spricht neben der sehr guten Lage in der Millionenmetropole Köln und dem attraktiven Preis vor allem das Wertsteigerungspotenzial, das wir – wie auch bei bereits zahlreichen ähnlichen Objekten in der Vergangenheit – heben wollen. Die Immobilie überzeugt uns durch die moderne Ausstattung und vor allem durch den namhaften und langfristigen Mieter“, so Christoph Blacha, Geschäftsführer der Publity Performance GmbH.



Die Firma Simmons & Simmons LLP hat mit einem Team die rechtliche Due Diligence bei der Transaktion übernommen. Die Albrings + Müller AG war verantwortlich für die technische Projektorganisation und die Erstellung der technischen Due Diligence.